Antalya-Burdur Karayolunda Kaza: 6 Yaralı

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1) ANTALYA-BURDUR KARAYOLUNDA KAZA: 6 YARALI

ANTALYA - Burdur karayolundaki çalışma nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda 2 otomobilin çarpışması soncu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolu Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Çalışma nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda Antalya'dan Burdur yönüne giden S.A. idaresindeki 15 ACR 65 plakalı otomobille karşı yönden gelen 26 AJN 246 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü S.A. ile beraberindeki H. A. ve S. A., diğer otomobildeki S T., A. K. ve Y.T., yaralandı. Yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.