Muhittin Böcek'in Mal Varlığına El Konuldu

(ANTALYA) - Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in, yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'e yönelik, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve torunu Aslan Muhittin Böcek'e ait mal varlıklarına, "rüşvet, irtikap ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması suçlarından elde edildiği değerlendirilen kazançların kaçırılmasını önlemek amacıyla" el konulduğu bildirildi.

El koyma kararının, taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları ve kripto varlıklar dahil olmak üzere tüm mal varlıklarını kapsadığı aktarıldı.