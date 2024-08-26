Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacak

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlayacak. 30 Ağustos'ta sanatçı Simge Sağın Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'inci yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, 29 Ağustos Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. 29 Ağustos Cuma 20.30'da 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı konseri düzenlenecek. Ardından saat 21.30'da Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası sahne alacak. 30 Ağustos Cuma günü ise saat 09.15'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak törenler, saat 09.45'te 30 kutlama programı ile devam edecek.

Simge Sağın ve DJ Mert Aydın konser verecek

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen kutlamalar kapsamında, 19.30'da Dj Mert Aydın sahne alacak. 21.00'da ise sanatçı Simge Sağın konser verecek.

Şahika Ercümen dalış gerçekleştirecek

Öte yandan, Şahika Ercümen yeni zaferlere imza atmak için Türkiye Serbest Dalış Şampiyonasına katılacak. Şampiyona 30 Ağustos-3 Eylül arasında Kaş'ta gerçekleşecek.