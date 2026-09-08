Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu\'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen barınaktaki 105 köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne güvenle ulaştırıldı. Dumandan etkilenen hayvanlara veterinerler tarafından solunum desteği verilirken, ekiplerin yangın bölgesindeki tarama çalışmaları sürüyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen can dostlar için seferber oldu. Yangın nedeniyle tahliye edilen bakımevindeki 105 köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne nakledilirken; dumandan ve alevlerden etkilenen hayvanlara veteriner hekimler tarafından müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de gece boyu çalışmaları yerinde izleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyleyen Özdemir, günün ilk ışıklarıyla da Büyükşehir ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını, bölgeye kumanya ulaştırıldığını belirtti.

Yangından etkilenen can dostları da unutmadıklarını söyleyen Özdemir, "Yangın ağaçlarımız, evlerimiz ve insanlarımız kadar doğada yaşayan canlıları da etkiliyor. Yine yangının ilk anından itibaren veteriner arkadaşlarımızla birlikte yangından etkilenen hayvanlarımızın da yanında yer aldık" dedi.

105 KÖPEK NAKLEDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin alevlere karşı yoğun mücadelesini sürdürdüğü saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri de yangın bölgesindeydi. Alevlerin sardığı bölgede korku ve panik halinde alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahale, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Aracı ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de gece boyu hareketli anlar yaşandı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan 105 köpek, Özdemir'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar da yine vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların da tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

HAYVAN KORUMA VE KONTROL EKİPLERİ SAHADA

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, yangın ihbarının alınmasının ardından ekiplerin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtrek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olarak yangın ihbarının geldiği ilk andan itibaren acil müdahale ve Hayvan Koruma Kontrol ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız yangın bölgesindeki taramalarını sürdürürken, yangının Aksu Belediyesi'ne ait bakımevine yaklaştığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve yangın bölgesinde bulunan hayvanseverlerimizin iş birliğiyle köpeklerimizi Büyükşehir Belediyesi Bakımevi'ne güvenli şekilde naklettik" dedi.

DUMANDAN ETKİLENEN HAYVANLARA SOLUNUM DESTEĞİ

Yangından ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını ifade eden Kılıç, "Dumandan etkilenen hayvanlarımıza hayvan ambulansımızda ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdik. Şu anda bakımevimize nakledilen 105 köpeğimizin genel sağlık durumu iyi. Dumandan etkilenen hayvanlarımız için solunum desteğimiz devam ediyor. Hekimlerimiz, hayvanlarımızın güvenli şekilde nakledilmesinin ardından yeniden yangın bölgesine dönerek çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Bakımevine getirilen hayvanların sağlık durumlarını yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Acil Durum, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:15:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement