Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu\'daki yangında tahliye edilen 105 köpeği bakımevine nakletti

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen can dostlar için seferber oldu. Yangın nedeniyle tahliye edilen bakımevindeki 105 köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne nakledilirken; dumandan ve alevlerden etkilenen hayvanlara veteriner hekimler tarafından müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de gece boyu çalışmaları yerinde izleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyleyen Özdemir, günün ilk ışıklarıyla da Büyükşehir ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını, bölgeye kumanya ulaştırıldığını belirtti.

Yangından etkilenen can dostları da unutmadıklarını söyleyen Özdemir, "Yangın ağaçlarımız, evlerimiz ve insanlarımız kadar doğada yaşayan canlıları da etkiliyor. Yine yangının ilk anından itibaren veteriner arkadaşlarımızla birlikte yangından etkilenen hayvanlarımızın da yanında yer aldık" dedi.

105 KÖPEK NAKLEDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin alevlere karşı yoğun mücadelesini sürdürdüğü saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri de yangın bölgesindeydi. Alevlerin sardığı bölgede korku ve panik halinde alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahale, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Aracı ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de gece boyu hareketli anlar yaşandı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan 105 köpek, Özdemir'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar da yine vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların da tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

HAYVAN KORUMA VE KONTROL EKİPLERİ SAHADA

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, yangın ihbarının alınmasının ardından ekiplerin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtrek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olarak yangın ihbarının geldiği ilk andan itibaren acil müdahale ve Hayvan Koruma Kontrol ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız yangın bölgesindeki taramalarını sürdürürken, yangının Aksu Belediyesi'ne ait bakımevine yaklaştığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve yangın bölgesinde bulunan hayvanseverlerimizin iş birliğiyle köpeklerimizi Büyükşehir Belediyesi Bakımevi'ne güvenli şekilde naklettik" dedi.

DUMANDAN ETKİLENEN HAYVANLARA SOLUNUM DESTEĞİ

Yangından ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını ifade eden Kılıç, "Dumandan etkilenen hayvanlarımıza hayvan ambulansımızda ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdik. Şu anda bakımevimize nakledilen 105 köpeğimizin genel sağlık durumu iyi. Dumandan etkilenen hayvanlarımız için solunum desteğimiz devam ediyor. Hekimlerimiz, hayvanlarımızın güvenli şekilde nakledilmesinin ardından yeniden yangın bölgesine dönerek çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Bakımevine getirilen hayvanların sağlık durumlarını yakından takip edilmeye devam ediyor.