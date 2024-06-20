Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Otobüs ve Taksi Denetimlerini Sürdürüyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da halk otobüslerine ve taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gelen misafirlerin herhangi bir sorun yaşamaması ve ilçede yaşayan vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşım Birimi ekipleri, Alanya'nın farklı noktalarında, başta klima olmak üzere, temizlik, sürücünün kılık kıyafet ve davranış durumu, taksimetrenin açılıp açılmadığı ve bulundurulması gereken resmi evrak konusunda araçları durdurarak denetim yaptı.

Eksikler konusunda uyarılar yapılırken, sorunlu olan toplu taşıma araçları ve taksilere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, ilçenin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği belirtildi.