Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Alanya'da 1 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Alanya'da 1 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'da içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma yatırımları için Nisan 2019'dan bugüne kadar 1 milyar 132 milyon 773 bin TL'lik yatırım yaptı. Alanya'nın altyapı sorunları, ASAT'ın çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor.

28.07.2024 12:28
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'da içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma yatırımları için Nisan 2019'dan bugüne kadar 1 milyar 132 milyon 773 bin TL'lik yatırım yaptı.

Nüfus sayısıyla Antalya'nın üçüncü büyük ilçesi konumunda olan ve önemli turizm merkezlerinden Alanya'nın altyapı sorunları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Yayladan sahile kadar Alanya'nın 102 mahallesinde çalışma yapan ASAT, vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyuna erişilmesi başta olmak üzere, kanalizasyon ve atıksu gibi sorunlar yaşamaması için yatırım ve çalışmalarına devam ediyor.

1 Nisan 2024 tarihinden bu yana ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Alanya'da, güncel fiyatlarla 158 milyon 872 bin 205 TL'lik yatırım ile 4 bin 790 metre içme suyu hattı ve üretim tesisi yenileme çalışması gerçekleştirildi. 30 milyon 748 bin 285 TL'lik yatırımla da 7 bin 561 metre kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. 2019 - 2024 arasında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Alanya'da 354 kilometre içme suyu hattı ve üretim tesisi yenileme çalışması, 39 kilometre kanalizasyon hattı ile 153 milyon 384 bin TL'lik Atıksu Arıtma Yatırımı ve 187 milyon 203 bin TL'lik tesis ve hizmet yatırımı yapıldı. Devam eden çalışmalarla ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2019 - 2024 arası Alanya ilçesinde yapılan yatırım miktarı güncel rakamlarla 1 milyar 132 milyon 773 bin 161 TL'ye ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Alanya'da 1 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Alanya'da 1 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı - Son Dakika
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