Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Başladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) tarafından düzenlenen yaz kursları başladı. 18 kurs merkezinde toplam 408 kursa 5 bin 915 öğrenci katıldı. Kursiyerler, İngilizce, fen bilimleri, piyano, modern dans, zeka oyunları ve halk oyunları gibi farklı kurslarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Kurslardan birine katılan Elif Bilge Güler, piyano çalmaya küçük yaşlarda başladığını ve bu aktivitenin kendisine mutluluk ve huzur verdiğini belirtti. ATABEM yaz kursları 31 Ağustos'ta sona erecek.

05.07.2024 13:27
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 kurs merkezinde verilen 408 kursa, 5 bin 915 öğrenci katıldı.

Kursiyerler, İngilizce ve fen bilimlerinden piyano ve modern dansa, zeka oyunlarından halk oyunlarına kadar farklı kurslarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

ATABEM Altındağ Müzik ve Gösteri Sanatları Merkezi'nde piyano kursuna katılan Elif Bilge Güler, piyano çalmaya küçük yaşlarda başladığını belirtti.

Piyano çalmanın kendisine mutluluk ve huzur verdiğini kaydeden Güler, konservatuvarda eğitim almak istediğini vurguladı.

ATABEM yaz kursları 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Başladı - Son Dakika

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