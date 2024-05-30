Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları, 3 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, 9 Haziran'a kadar istediği kurslara çevrim içi kayıt yaptırarak, yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kursları düzenleniyor. Öğrenciler, kurslar için 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden çevrim içi işlemler üzerinden kayıtlarını yapılabilecek.

3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları, 20 kurs merkezinde 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, bağlama, gitar, Türk halk oyunları, piyano, satranç, yaratıcı drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.