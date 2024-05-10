Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Günü'nü Akdeniz Üniversitesi'nde kutladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Günü'nü Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü öğrenciler eşliğinde kutlandı.

Öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası gösterisi, bilgi yarışması, mini golf turnuvası, farklı müzik gruplarının mini konserleri, Akdeniz Üniversitesi Dans Topluluğu'nun Tango gösterisi, DJ performansı ve yapılan ikramlarla günün tadını çıkardı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ayşegül Şahin Pencik, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği dediğimiz yapı, aslında tüm insanların, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin, dayanışma ve barış içerisinde, demokratik değerlere bağlı kalarak yaşayabileceği bir yapıyı temsil ediyor. Türkiye de Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bir ülke olarak, bu ortak değerlere sahip çıktığını ve bu doğrultuda yürüdüğünü göstermek istiyor. Bu günü kutlamak ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir ülke olduğumuzu göstermek bizim için önemli. Sayın Başkanımız Muhittin Böcek'in, 'Bu şehri gençlerle birlikte yöneteceğiz' vizyonu doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği içerisinde, gençlere kendini ortaya koyabileceği, çeşitli alanlarda farklı etkinlikler ve sosyal aktiviteler yapabileceği, sosyal şekilde paylaşım yapıp, bilgi ve tecrübelerini aktarabileceği bir ortam oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER ÖN PLANA ÇIKTI

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Çoban ise "Bu etkinlik öğrenciler için önemli bir etkinlik. Öğrenci değerlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile el ele bu organizasyonu düzenlemek çok mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi bize çok fazla katkı sağladı. Bunun için Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.