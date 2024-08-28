Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da selzedelere destek oluyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da selzedelere destek oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Yuva Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım ediyor. Temizlik çalışmaları ve hasar tespiti yapılırken, vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.

28.08.2024 12:01  Güncelleme: 12:57
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yuva Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlara destek oluyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte bölgede hasar tespiti yapan ekipler, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinledi.

Elmalı'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskını ve sel yaşandı. Su baskınlarından en çok etkilenen mahalle ise Yuva Mahallesi oldu. Ballık Dağı yamacına kurulu mahallede bazı evler ve tarım arazileri büyük zarar gördü. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve ASAT ekipleri acil müdahalede bulundu. Temizlik işlemlerinin ardından sahada inceleme başlatan Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar tespiti yaptı. Selden etkilenen evlerde ve ahırlarda zarar gören eşya ve tarımsal ürünleri kayıt altına alan ekipler, yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

"Zarar gören vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledik"

Yaşanan olumsuzlukları en kısa sürede bertaraf etmek için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap,  Yuva Mahalle'mizde yaşanan sel afetinin hemen ardından bölgeye itfaiye ve ASAT ekiplerimizce acil müdahalede bulunduk. Sel sularının daha fazla zarar vermemesi için gereken önlemleri alarak başarılı bir ilk müdahale sağladık. Ne yazık ki bazı evlerde maddi hasarlı su baskınları yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Dairesine bağlı ekiplerimiz afetten zarar gören 11 hanede hasar tespit çalışmaları yaptı. Maddi kayıp yaşayan hayvanları, gübreleri ve tahıl ürünleri zarar gören vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Muhittin Böcek Başkan'ımızın talimatlarıyla iyi günde kötü günde her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

"Yollarımız balçıkla dolmuştu temizlediler"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "Hafta sonu yaşadığımız afette şükürler olsun bir can ve mal kaybımız yok. Ancak bazı evleri ve ahırlarımızı su bastı bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz bizlerin yanında oldu. Yollarımız balçıkla dolmuştu temizlediler, taşkın olan deremizi düzenlediler. Hayvancılık yapan komşularımızın zararları oldu besihanelerimizde ekipler hasar tespit çalışması yaptılar bize yardımcı oldular, olmaya da devam edeceklerdir. Yemimizi, samanımızı tüm çiftçilerimizin ihtiyaçlarının karşılanacağına inanıyoruz. Başkan'ımız Muhittin Böcek'e mahallelim adına vermiş olduğu destek ve yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Daha fazla zarara uğrayabilirdik bunu önlediler"

Mahallede hayvancılık yapan Ramazan Avşar ise "Aniden gelen yağışla birlikte evimizin çevresi dağlardan gelen molozlarla doldu. Yolumuz da kapanmıştı sağ olsun ekipler gelerek sel sularına müdahale ettiler. Daha fazla zarara uğrayabilirdik bunu önlediler. Yanımızda olan bizleri yalnız bırakmayan Muhittin Başkanımıza, tüm ekiplerine teşekkür ederiz"  ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da selzedelere destek oluyor - Son Dakika

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