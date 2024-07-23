Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile 12 Bin Vatandaşa Destek Verdi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı veya yatağa bağımlı durumdaki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana yaklaşık 12 bin vatandaş, Evde Sağlık Hizmeti'nden faydalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kepez ilçesindeki Sağlık Merkezi bünyesinde Evde Sağlık Hizmeti ile ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Evde Sağlık Hizmeti, engelli, yaşlı veya yatağa bağımlı durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor. Hastalar, doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler ve bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

Enjeksiyon, sonda takılması, kan alımı, pansuman, şeker-tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştirilen, yaşam alanı temizliği ve öz bakımı yapılan hastalara, aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor. Ayrıca hastanede işlemlerini gerçekleştiremeyen ya da zorluk çeken vatandaşlara da yardımcı olunarak, işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması sağlanıyor.

6 ayda 12 bin hizmet

Merkezden Ocak-Haziran ayları arasında yaklaşık 12 bin vatandaş yararlandı. Hareket etmekte güçlük çeken ya da yatağa bağımlı olan hastalara ulaşım desteği de sağlayan ekipler, 4 bin 269 kişiye hizmet vererek bölgedeki en yakın hastanelere ulaşımlarını sağladı.

Hizmetlerden memnunuz

Annesi ve babasının yatağa bağımlı olduğunu ifade eden Peruze Ünsal, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi. Ünsal, "Banyo ekibi var. Pansuman için geliyorlar. İşlerinde çok iyiler. Temizliğe gelen arkadaşlar da dahil olmak üzere hepsi güler yüzlü. Bez desteği de sağlanıyor. Bu hizmet hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.