Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Hortum ve Fırtınadan Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği

02.02.2026 12:30  Güncelleme: 13:52
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum ve fırtına sonrası zarar gören üreticilere toplam 145 bin metrekare sera naylonu teslim etti. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum ve fırtınadan zarar gören üreticilerin hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Hafta sonu da mesaisine devam eden ekipler, iki ilçede altı mahallede toplam 145 bin metrekare sera naylonunu üreticilere teslim etti.

Geçen günlerde sağanak yağış, fırtına ve hortumun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri üreticiyi yalnız bırakmadı. Hasar tespitinin ardından hortum ve fırtınada seraları zarar gören üreticilere yönelik sera naylonu desteği başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kumluca ve Finike ilçelerinde altı mahallede 145 bin metrekare sera naylonu dağıtımı yapıldı.

Hortumun etkisiyle büyük hasar yaşadıklarını belirten Finikeli üreticiler, "Gece gittiğimizde her taraf dağınıktı, seralarımız yollardaydı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun zararlarımızı gidermeye çalışıyor. Yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Hortum geldi, seraları yerle bir etti. Emekler gitti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişti. Sera naylonlarımızı gönderdi" diye konuştu.

Kumluca Mavikent Yalı Mahallesi'nde yaşadığını belirten Yunus Karaöz, afette 4 dönüm serasının zarar gördüğünü aktararak, "Afetten dolayı zarar gördük. 4 dönüm seramıza hortum vurdu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek hasar tespit çalışmasını gerçekleştirdi. Sonrasında naylon tedariğini bizlere sağladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kemer'de hasar tespit çalışması

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kemer ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmaları kapsamında sahaya çıkan ekipler, üreticilere ait seralarda meydana gelen zararları yerinde inceleyerek detaylı değerlendirmeler yaptı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

