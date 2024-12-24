Antalya Büyükşehir Belediyesi Fırtına ve Yağışa Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ve 199 motopomp ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da fırtına ve kuvvetli yağışın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer aşırı yağışa dönüşebileceği uyarısında bulunması ile Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile seferberlik ilan etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı gibi sahada görev yapacak birimlerden ekipler oluşturdu. İş makineleri, kamyon, arozöz gibi araçlar da müzdahaleye hazır halde teyakkuza geçti.

Afet Koordinasyon Merkezi ile koordine halinde olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp, 52 dalgıç pompa ile önlemlerini aldı.

289 personel, 79 araç, 93 iş makinası, 14 motopomp, 4 jeneratör ve 1 mobil vinç ile hazırlık yapan ASAT Genel Müdürlüğü de olası kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bulunduruyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, 94 personel, 35 araç, Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale etmek için 120 personel, 28 araç ile hazır bekliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 43 personel, 39 araç, Fen İşleri Daire Başkanlığı 67 personel, 46 araç ile yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazırlıklarını tamamladı.