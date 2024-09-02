Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Yaz Okulu Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Yaz Okulu Turnuvası Sona Erdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen futbol yaz okulu turnuvası, 'Minikler Zafer Kupası' adı altında gerçekleştirildi. Turnuvada 250 öğrenci yer aldı ve minik futbolcular hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkardı. Turnuva sonunda katılım sertifikaları verildi.

02.09.2024 12:36  Güncelleme: 13:07
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan futbol yaz okulu, turnuva ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen 'Minikler Zafer Kupası' turnuvasında futbol yaz okulunda eğitim gören 250 öğrencinin yer aldığı takımlar karşılaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Zafer Kupası Turnuvası, 6-12 yaş aralığındaki minik futbolcuların bir araya getirdi. Dört ayrı kategoride düzenlenen turnuvada, geleceğin yıldız futbolcuları sahada hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkardı. Turnuva sonunda minik futbolculara, katılım sertifikası verildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Akademisi Halı Sahaları'nda gerçekleşen turnuvayı küçük sporcuların aileleri de heyecanla izledi. Turnuvaya katılan minik futbolcunun annesi Busenur Karakaya da futbol yaz okulu ve turnuva için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederek "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir turnuva düzenlenmiş. Ben de oğlumun küçük bir destekçisi olarak bugün onu izlemeye geldim. Böyle güzel aktivitelere şahit olmak gerçekten güzel bir duygu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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