Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç Antalya Gönüllüleri ve AIESEC İş Birliğiyle Gençleri Buluşturdu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç Antalya Gönüllüleri ve AIESEC iş birliğiyle, Hub Antalya Girişimcilik Merkezi'nde, Türk ve yabancı öğrencileri buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Bu şehri gençlerle birlikte yöneteceğiz' anlayışı kapsamında, gençlerin, sosyal hayat ve kariyer gelişimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kez 108 ülkede faaliyet gösteren AIESEC ile iş birliği ile bir çalışma yürüttü. Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hizmete açtığı Hub Antalya Girişimcilik Merkezi'nde, Genç Antalya Gönüllüleri ile kentte yaşayan yabancı öğrenciler, kültürel etkileşim için bir araya geldi. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC, gençlere yurt dışında staj imkanları, kültürel etkileşim için seyahat gibi imkanlar sağlıyor.

Kentte yaşayan gençlerle yurt dışından gelen 35 genç, Hub Antalya Girişimcilik Merkezi'nde buluştu. AIESEC'in MMW Projesi olarak adlandırdığı proje kapsamında, katılımcıların kaynaştığı, kültürlerini tanıdığı, dillerini geliştirdiği etkinlikler gerçekleştirildi.

Kültürlerarası etkileşim artacak

Genç Antalya Gönüllüleri Etkinlik Koordinasyon Ekibi üyesi Damla Taştepe, "Hub Antalya Girişimcilik Merkezimizde, yabancı öğrencileri ağırladık. İngilizcesini geliştirmek isteyen, bu kültür etkilemişine dahil olmak isteyen gençleri etkinliğe davet ettik. Burada dili geliştirmeye yönelik konuşma çalışmaları, kültürlerarası etkileşimin artmasına yönelik oyunlar ve kültürleri tanıtma adına sohbet ettik. Bu işbirliğinin, diğer gençlik topluluklarıyla da kuracağımız ilişkilerin önünü açmasını umuyoruz" dedi.

Buluşmaya yurt dışından katılan gençler, şunları söyledi:

Rola Abouneama (Mısır): "Aslında öncesinde biraz Türkçe biliyordum, buraya, Türkçemi geliştirmek için geldim. Bir arkadaşım bana Türkçe yazmayı öğretti ve çok mutluyum. Antalya çok güzel ve Antalya'yı çok seviyorum."

Lynn Hsiao Yün (Tayvan): "Bu etkinlik gerçekten güzel. Farklı kültürler ve Türk halkı hakkında daha fazla bilgi edinmeme imkan sağladı."

Aysu ?hm?dli(Azaerbaycan): "AIESEC ile birlikte 1,5 ay boyunca Türkiye'de olmak benim için değerli bir tecrübe oldu. Günlerim hem ilginç hem de güzel geçiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Bizi burada yurtlarında ağırladılar."