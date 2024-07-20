Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hem yerel hem de uluslararası gençlik fırsatlarından yararlanması için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için onlara danışmanlık hizmeti veriyor. Hem yerel hem de uluslararası fırsatlardan yararlanmak isteyen gençler, detaylı bilgiler edinmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyesi'nin HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nden randevu olarak danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Uzman danışmanlar, gençlere yurt dışı eğitim programları ve diğer fırsatlar konusunda yardımcı oluyor. HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nden danışmanlık hizmeti almak isteyenler, '0242 337 05 00' numaralı telefondan randevu alabiliyor.