Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile 26 Bin Çocuğa 3 Milyon Litre Süt Dağıttı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi ile bugüne kadar kent genelinde 26 bin 103 çocuğa 3 milyon 70 litre süt dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak için 3 Temmuz 2020'de gerçekleştirdiği ilk süt dağıtımıyla başlayan Halk Süt Projesi, 4'üncü yılını doldurdu. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar şehrin 19 ilçesinde 2-5 yaş arası çocukları ücretsiz süt ile buluşturan proje, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Proje ile sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sağlamak hedefleniyor.

3 milyon litre süt dağıtıldı

Sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına her ay 8 litre süt, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından teslim ediliyor. Projeden bugüne kadar 26 bin 103 çocuk faydalanırken, 3 milyon 70 litre süt dağıtımı yapıldı. Halk Süt Projesi'nde 2024 yılı içerisinde ise 9 bin 498 çocuk, 381 bin 896 litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.