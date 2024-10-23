Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta Yatağı Yardımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta Yatağı Yardımlarına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler kapsamında bu yıl 733 hasta yatağı yardımı gerçekleştirirken, 2019'dan bu yana toplamda 4.471 yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

23.10.2024 11:59  Güncelleme: 13:20
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşlara ve yakınlarına destek olmak amacıyla hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yılın on aylık döneminde 19 ilçede 733, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 4 bin 471 tam donanımlı otomatik hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana 19 ilçede zor durumdaki vatandaşlara 4 bin 471 hasta yatağı yardımı yaptı. Ekipler tarafından vatandaşların evlerine teslim edilen ve kurulumu yapılan hasta yatakları, yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımını kolaylaştırırken, hastaların konforunu da artırıyor.

Hastane tipi tam donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan hasta yatakları, hasta yakını için de kolaylık sunuyor. Hasta yakınları sayesinde hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçları daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılanabiliyor. Hastaların yatağa ihtiyaçlarının kalmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri yatakları teslim alıp dezenfekte ediyor ve yeni ihtiyaç sahiplerine raporlarıyla beraber teslim ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta Yatağı Yardımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta Yatağı Yardımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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