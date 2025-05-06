Antalya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, ilçede her gün üç çeşit 675 porsiyon sıcak yemeği, 225 hanedeki ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'ta hizmet veren aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek dağıtıyor. İlçede her gün üç çeşit 675 porsiyon sıcak yemek, 225 hanedeki ihtiyaç sahibine teslim ediliyor. Yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ise öncelik veriliyor.

Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat Aşevi Sorumlusu Gıda Mühendisi Zeynep Özalp, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Manavgat Aşevi'nde 12 personelimizle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşevimizde çalışan aşçılarımız gece 1'den 7'ye kadar yemeklerin ön hazırlık ve pişirme aşamasını tamamlıyor. Yemekler dinlendirildikten sonra paketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yemekler servis araçlarına yerleştirilip yola çıkılıyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıcak yemekleri ulaştırarak bir nebzede olsun dertlerine derman olmayı amaçlıyoruz."