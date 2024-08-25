Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Elektrikli Araç Yangın Müdahale Kitini Kullanmaya Başladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bir ilke imza atarak bünyesine elektrikli araç yangın müdahale kitini dahil etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bir ilke imza atarak, Türkiye'de ilk olan elektrikli araç yangın müdahale kiti aldı. Araçların direkt olarak altına girebilecek yapıda tasarlanan kit, yüksek su basıncı ve özel delici aparatlar ile pil paketlerinin içini suyla doldurarak hemen araç yangınını söndürebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yeni alınan elektrikli araç yangın kitini uygulamalı olarak öğreniyor. İtfaiye bünyesine bulunan yangın battaniyesiyle de araç yangınlarına hızlı müdahale edilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, kente elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte oluşabilecek kaza ve yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik itfaiye teşkilatının eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediliyor

Hidayet Yıldırım, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk defa elektrikli araç yangınına yönelik müdahale kiti aldık. Elektrikli bataryalı araçların içine bizim söndürme maddesini enjekte ediyoruz. Dünya genelinde kullanılmaya başlanan bir sistem. İlk temini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Deneme çalışmalarımız devam ediyor. Antalya ve ülkemizde ulaşılabilecek yangınlara yönelik en etkin ve hızlı müdahale çalışmalarımız sürüyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli ekipmanların alınması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek, itfaiye teşkilatımızı her zaman destekliyor" dedi.

"Türkiye'de ilk alan Antalya itfaiyesi oldu"

Elektrikli araç yangın kiti firma yetkilisi Fatih Yavuz da Avrupa ve Amerika'da birçok itfaiye teşkilatının kullandığı bir ürün olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatları haricinde büyük elektrikli araç üreticileri firmaları fabrikalarında önlem amacıyla bulundurmaktadır. Türkiye'de ilk alan Antalya itfaiyesi oldu. Hiçbir zaman böyle olayların olmamasını umut ediyoruz" diye konuştu.