Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri için Eğitim Semineri Düzenledi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" sloganıyla Kadın Kooperatifi üyeleri için eğitim semineri düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" hedefiyle Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri'nde aktif olarak üretime katılan kadınlara verilen eğitim seminerleri 3 oturum şeklinde yapıldı. 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen seminer; "Aile İçi İletişim", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve " Kadınların İş Hayatına Hazırlanması" başlıkları altında düzenlendi.

Seminerde "Aile içi iletişimde doğru yöntemler, iletişimde jest ve mimiklerin doğru kullanımı, iletişim yöntemleri, iş hayatında başarılı olmak için gerekenler, cinsiyet rollerinin tanımı, ailenin önemi, iletişimi engelleyen sebepler" gibi konular anlatıldı.