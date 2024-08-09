Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri için Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri için Eğitim Semineri Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatifleri üyeleri için 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' sloganıyla eğitim semineri düzenledi. Seminerde aile içi iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş hayatına hazırlanması gibi konular ele alındı.

09.08.2024 13:27  Güncelleme: 15:54
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" sloganıyla Kadın Kooperatifi üyeleri için eğitim semineri düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" hedefiyle Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri'nde aktif olarak üretime katılan kadınlara verilen eğitim seminerleri 3 oturum şeklinde yapıldı. 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen seminer; "Aile İçi İletişim", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve " Kadınların İş Hayatına Hazırlanması" başlıkları altında düzenlendi.

Seminerde "Aile içi iletişimde doğru yöntemler, iletişimde jest ve mimiklerin doğru kullanımı, iletişim yöntemleri, iş hayatında başarılı olmak için gerekenler, cinsiyet rollerinin tanımı, ailenin önemi, iletişimi engelleyen sebepler" gibi konular anlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri için Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika

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