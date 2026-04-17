Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atölyesinden Kentin Sokaklarına

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Piyasa koşullarında yüksek maliyetlerle temin edilen kent mobilyaları, Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde çok daha uygun maliyetlerle üretilerek kentin dört bir yanında kullanıma sunuluyor. Banktan piknik masasına kadar birçok ürünün belediyenin öz kaynaklarıyla imal edilmesi, kamu bütçesine de önemli katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerinde, kentin ihtiyaç duyduğu mobilyaları dışarıdan satın almak yerine kendi imkanlarıyla üretiyor. Bu sayede hem maliyetler düşürülüyor hem de üretim süreci tamamen belediyenin kontrolünde yürütülüyor. Banklar, masalar, kamelyalar, çöp kovaları ve çeşitli ahşap kent donatıları, dışarıdan satın alınmak yerine belediyenin kendi ustalarının emeğiyle hayat buluyor.

2025'te binlerce kent mobilyası üretildi

Belediyenin kendi atölyelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam bin 225 adet bank ile 846 adet piknik masası üretildi. Üretilen mobilyalar, parklar, yeşil alanlar, sahil bantları, sosyal yaşam alanları ve kamu kurumlarında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kalite ve dayanıklılık ön planda

Kendi atölyesinde üretim yapan Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyalarını Antalya'nın iklim koşullarına da uygun şekilde tasarlıyor. Dayanıklı malzemelerle üretilen mobilyalar, uzun ömürlü kullanım sağlarken aynı zamanda kent dokusuna uyumlu bir görünüm sunuyor. Üretimin belediye bünyesinde yapılması, bakım ve onarım süreçlerinde de önemli avantajlar sağlıyor. Zamanla yıpranan ya da zarar gören kent mobilyaları, hızlı bir şekilde onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Böylece hem yeni alım ihtiyacı azalıyor hem de kaynakların etkin kullanımı sağlanıyor.