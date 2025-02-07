Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yollarda Tuzlama Çalışmaları Yapıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'nın kırsal mahalle yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, soğuk hava nedeniyle buzlanma ihtimaline karşı yolları açık tutmak için tuzlama yapıyor.

Alanya Taşatan Yolu'nda yoğun kar yağışı ve sonrasındaki fırtına buzlanmaya neden oldu. Antalya Büyükşehir ekipleri, Taşatan Yolu Hacıbeleni ve Gündoğmuş Yeniköy yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Alanya'nın Alara, Çakallar, Saburlar, Karamanlar, Orhan, Gözübüyük ve Aliefendi Mahalle yollarında ise bakım onarım çalışması yapıldı. Bayırkozağacı Mahallesi yolunda ise yol bakım onarım çalışmasının yanı sıra şarampol temizliği gerçekleştirildi.