Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında yaz sezonu öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Mesire alanına belediye atölyelerinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerleştirildi.

01.05.2024 10:41  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında yaz sezonu öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Mesire alanına belediye atölyelerinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış şartlarının olumsuz izler bıraktığı Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında yaz öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Deniz ve piknik keyfinin bir arada olduğu Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında deforme olan banklar ve piknik masaları yenileriyle değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın atölyelerinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement