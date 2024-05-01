Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında bakım onarım çalışması başlattı

Güncel

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik mesire alanında yaz sezonu öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Mesire alanına belediye atölyelerinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış şartlarının olumsuz izler bıraktığı Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında yaz öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Deniz ve piknik keyfinin bir arada olduğu Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında deforme olan banklar ve piknik masaları yenileriyle değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın atölyelerinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.