Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Halk Plajları'nda Karavanları Tahliye Ediyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Halk Plajları'nda kamusal alanları işgal eden karavanları tahliye ediyor. Karavan sahiplerine yapılan uyarıdan sonra 48 karavan bölgeden kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları yoğun olarak işgal ettiğine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine hareket geçti. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sahil bandında kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerine uyarıda bulundu. 40 kişi uyarı üzerine karavanlarını kaldırırken, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

Büyükşehir otoparkına çekildi

Zabıta Amiri Volkan Sönmez, plaj bölgesinde son zamanlarda yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ekiplerimiz tarafından ön denetim, keşif ve tespitler yapıldı. Yetki alanımızda olan alanlarda uyarılarımızı karavan sahiplerine yaptık. Uyarılarımıza uymayan karavanlar çekici ile belediyemizin otoparkına çekildi. Buraya çektiğimiz karavanların güvenliğini sağlıyor, kameralı ortamda mühürleyerek kapatıyoruz" dedi.

Denetimler sürecek

Sönmez, UKOME kararları doğrultusunda denetimlerin süreceğini belirterek, "Tahliye edilen karavanların UKOME kararlarına uygun alanlara taşınmasını istiyoruz. Karavan sahiplerine Büyükşehir Belediyemizin Konyaaltı'nda yapmış olduğu Karavan Parkı da tavsiye ediyoruz. Burada elektrik, su ve güvenlikli çok güzel bir alan oluşturuldu" diye konuştu