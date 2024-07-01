Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım'ın maçını dev ekranda yayınlayacak

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2 Temmuz Salı günü A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı çeyrek finale yükselme maçı için Beach Park Varyant Meydanı'na dev ekran kuruyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde ise vatandaşlar, VoSahne konseriyle hem müzik dolu bir akşam hem de milli maç heyecanını yaşayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı maç için kentin en büyük meydanlarından biri olan Beach Park Varyant Meydanı'na dev ekran kuruyor. 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak milli maç heyecanını yurttaşlar birlikte yaşayacak. Ayrıca maç öncesinde saat 20.00'de aynı yerde sevilen müzik grubu VoSahne konser verecek. Maç izlemeye gelen vatandaşlar, hem milli heyecanı yaşayacak hem de VoSahne'nin en güzel parçalarıyla keyifli bir Akdeniz akşamı yaşayacak.

Başkan Böcek'ten davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Tüm vatandaşlarımızı Milli Takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Avrupa Şampiyonası heyecanını gelin birlikte yaşayalım. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız, Avusturya karşısında çeyrek finale yükselecektir. Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.