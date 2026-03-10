Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, İftar Öncesi Vatandaşlarla Buluşuyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, ramazanın ilk gününden bu yana sıcak yemek ikramlarını sürdürüyor. Ramazanın dayanışma ruhunu ve bereketini sofralara taşıyan Mobil Aşevi, bu kez Kepez Kanal Mahallesi'nde ikramda bulundu.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu mahallelere taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi ile sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Her akşam iftar öncesi farklı bir mahallede kurulan Mobil Aşevi, son olarak Kepez Kanal Mahallesi kapalı pazar alanında vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan iftar menüsü vatandaşlara ikram edilirken, sofralarda ramazanın bereketi ve paylaşma kültürü bir kez daha yaşatıldı. Menüde pirinç pilavı, mercimek çorbası, orman kebabı ve helva yer aldı.

Ramazan boyunca sürecek

Mobil Aşevi, 11 Mart'ta (yarın) Muratpaşa Yeşildere Mahallesi Kültür ve Düğün Salonu Muhtarlık Evi'nde, 12 Mart'ta Kepez Şafak Mahallesi pazar yerinde, 13 Mart'ta Kepez Altınova Menderes Mahallesi muhtarlık önünde, 14 Mart'ta Muratpaşa Gebizli Mahallesi muhtarlık yanında vatandaşlarla buluşacak. Dağıtımlar 15 Mart'ta Kepez Teomanpaşa Mahallesi pazar yerinde, 16 Mart'ta Kepez Karşıyaka Mahallesi muhtarlık önünde, 17 Mart'ta Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi pazar yerinde, 18 Mart'ta Kepez Göçerler Mahallesi Cemal Yalım Parkı'nda ve 19 Mart'ta Kepez Fatih Mahallesi muhtarlık arkasında olacak.