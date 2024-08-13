Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Sonrasında da Aşure İkramlarına Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı sonrasında da aşure ikramlarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca şehrin birçok noktasında aşure ikramları yaparak, vatandaşlardan gelen beğeniler ve talepler doğrultusunda, Muharrem ayı bitmesine rağmen aşure ikram etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi, Işıklar Caddesi'nde aşure ikramı yapıldı.