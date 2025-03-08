Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Çalışanlar 8 Mart'ı Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Çalışanlar 8 Mart'ı Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarının iş yaşamındaki deneyimlerini paylaştı. 3 bin 400 kadın personelin yer aldığı belediye, toplumsal cinsiyet eşitliğine öncülük etmeyi sürdürüyor.

08.03.2025 14:10  Güncelleme: 16:06
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alan kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iş yaşamındaki deneyimlerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nde farklı meslek gruplarında çalışan 3 bin 400 kadın personel, Antalya'nın daha modern ve gelişmiş bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol üstleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kadın personel istihdamını artırarak, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Tansu Erten, "Kadın olarak bu görevi üstlenmek, hem toplumsal algıyı değiştiriyor. Kadınların her alanda var olabileceğini gösteriyor. Kentin huzuru için çalışıyoruz. Antalya Kadınların bu meslekte çalışması, toplumsal farkındalık açısından büyük bir kazanım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de vatman olarak görev alan Bilge Albayrak, ulaşımın, insanların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Erkek sayısının daha fazla olduğu bu meslekte, kadın vatmanlar olarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını göstermek istiyoruz. Her yolculuk şehri bir adım daha ileriye taşımak anlamına geliyor. Kadın emeği, şehre her anlamda değer katıyor" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak görev yapan Gökçe Çetinkaya, "Kadınların sağlık alanındaki rolü, şehrin geleceği için büyük öneme sahip ve bir kadın diş hekimi olarak Antalya'ya bu şekilde hizmet etmek gurur verici. Antalya'daki her gülüşte kadınların emeği var" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Buse Günay, "Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kadın istihdamı sayesinde şehrimizin her alanına kadın eli değdiğini gösteriyoruz. Kadının olduğu her yer güzelleşir, ben de temizlik işi yaparak şehrimi güzelleştiriyorum. Sabahın erken saatlerinde kalkıp işimin başına geliyorum çünkü bu şehir hepimizin. Evde durmayıp bu şehre katma değer sağladığım için memnunum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan Simge Torun ise "Kadın sanatçılar olarak sahnede var oldukça, şehir daha renkli bir hale geliyor. Biz sahnede var oldukça Antalya'nın kültürel kimliği daha da güçleniyor. Kadın bir müzisyen olarak, sanatı daha fazla kişiye ulaştırmanın gururunu taşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Çalışanlar 8 Mart'ı Kutladı - Son Dakika

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