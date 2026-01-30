Antalya Büyükşehir Belediyesi, Filosunu 256 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Filosunu 256 Yeni Araçla Güçlendirdi

30.01.2026 16:21  Güncelleme: 17:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi, filosunu 256 yeni araçla güçlendirerek hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını hedefliyor. Toplam yatırım bedeli 847 milyon TL olarak belirlenen araçlar, kent genelinde kullanılacak.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla filosunu 256 yeni araçla güçlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Muhittin Başkanımızın oluşturduğu mali disiplin sayesinde Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alımını yaptığımız toplam 847 milyon yatırım bedelli, 256 adet aracımızı hizmet için filolarımıza katmış bulunuyoruz" dedi.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın her noktasında hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna yeni eklemeler yaptı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, tamamı kendi öz kaynaklarından karşılanan 847 milyon TL bedelle 256 aracı envanterine ekledi. Yeni araçlar için düzenlenen Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni'ne Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, CHP Parti Meclis Üyesi Önder Kurnaz, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"256 adet aracımızı hizmet için filolarımıza katmış bulunuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir'in kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımın önemine dikkat çekti. Başkan Vekili Özdemir, "ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kapasitesini doğrudan güçlendiren çok önemli bir yatırımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhittin Başkanımızın oluşturduğu mali disiplin sayesinde Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alımını yaptığımız toplam 847 Milyon yatırım bedelli, 256 adet aracımızı hizmet için filolarımıza katmış bulunuyoruz. Bunu sadece bir araç alımı olarak da görmüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASAT'ın planlı, güçlü, sürdürülebilir hizmet anlayışını da net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz kesintisiz, kaliteli hizmeti götürmek"

Özdemir, "ASAT ve Büyükşehir'in hizmetlerinde kullanılacak bu araçlarla bizim önceliğimiz, hedefimiz nettir. Antalya'nın her sokağına, her mahallesine, her vatandaşa; kesintisiz, kaliteli hizmeti götürmek. Buradaki ekskavatör, kepçe, arazöz, çekici, tır, damperli çöp kamyonu, forkliftimiz, motosikletimiz, yol temizleme süpürme araçlarımız, kanal açma makinemiz, transitlerimiz ve teleskobik yükleyicilerimiz ile toplam 256 aracımız Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Özdemir, daha sonra milletvekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araçlarını inceledi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Ulaşım, Güncel

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Filosunu 256 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Filosunu 256 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika
