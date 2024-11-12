Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 38 Bal Üreticisine Kovan Desteği

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı 38 bal üreticisine 76 adet arı kovanı teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hemen hemen her alanda faaliyet gösteren üreticilerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşalı 38 bal üreticisinin daha ev ekonomisine destek sağlayacak 76 adet arı kovanının teslimini sağladı.

Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda özenle hazırlanmış arı kovanları üreticilere teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına ilişkin belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlanmaya devam edileceği bilgisini verdi.