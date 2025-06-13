Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen aylarda yaşanan dolu afeti nedeniyle ürünleri zarar gören 70 çiftçiye 5 ton gübre desteğinde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde geçen aylarda yaşanan dolu afeti nedeniyle ekili ve dikili alanlardaki zirai bitkiler zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hasar tespit çalışması yaparak, ürünleri doludan zarar gören çiftçileri tespit etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızıldağ Mahallesi'nde ürünleri zarar görmüş olan 70 çiftçiye 5 ton gübre desteği sağladı.

"Ürünlerimizin toparlanması için gübreye ihtiyacı vardı"

Manavgat Kızıldağ Mahallesi sakinlerinden Osman Yılmaz, "Mahallemizde yaşanan dolu felaketinden sonra ürünlerimiz zarar gördü. Ürünlerimizin toparlanması için gübreye ihtiyacı vardı. Allah razı olsun, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallemizde zarar tespitimizi yaptılar. Bugün de bizlere gübrelerimizi evimize ulaştırdılar. Büyükşehir Belediyemiz her türlü desteği sağlıyor. Muhittin Başkan'a destekleri için teşekkür ederiz" dedi.