Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da yürütülen 'Çoban Haritası Projesi'ni tamamlayarak 28 mahalledeki 400 çobanın sürü rotaları ve mera alanlarını haritalandırdı. Proje ile çoblana veterinerlik, yem ve mineral destekleri sağlanmaya devam edecek.

22.10.2024 13:25  Güncelleme: 14:35
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da sürdürdüğü "Çoban Haritası Projesi" çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, 28 mahallede yayla hayvancılığı yapan 400 çobanın sürü rotaları ve mera alanı haritaları çıkarıldı. Proje ile üreticilere sağlanan veterinerlik, yem ve mineralli yalama taşı destekleri devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yayla ve kırsal bölgelerde yapılan hayvancılığı desteklemek, sürdürmek ve geliştirmek için başlatılan "Çoban Haritası Projesi" kapsamında Elmalı'daki faaliyetler tamamlandı. Bu kapsamda 28 mahalledeki 400 çobana ulaşıldı. Yayla hayvancılığını sürdürmek, desteklemek ve koruma altına almak amacıyla başlatılan proje ile çobanların atalarından öğrenerek bugüne kadar taşıdığı binlerce yıllık sürü rotaları ve koordinatları kayıt altına alındı. Proje ile talepte bulunan çobanlara veterinerlik hizmeti, hayvan yemi ve yalama taşı destekleri de veriliyor.

"400 çobanımızın ihtiyaç ve taleplerini dinledik"

Çoban Haritası faaliyetlerinin Korkuteli'den sonra Elmalı'da da tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu,    "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma ilkeleri doğrultusunda çiftçilerimizle ve çobanlarımızla buluşmaya desteklerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Çoban Haritası Projemizi bu yıl Elmalı'da yoğun bir çalışma gerçekleştirerek tamamladık. Elmalı'da 28 mahallemizin yaylalarını gezerek 400 çobanımızın ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Zorlu coğrafyalarda zorlu şartlarda üretim yapmaya çalışan çobanlarımıza yem, saman, gölgelik, yemlik, suluk ve veterinerlik hizmeti desteğinde bulunuyoruz. Elmalı'da bu yıl hayvanların et ve süt kalitesini arttıran 3 bin adet mineral taşının hibesinde bulunduk" dedi.

"Hayvancılığın korunarak gelecek nesillere aktarılması için iyi bir kaynak oluşturacak"

Harita için koordinat toplama işlemlerinin Yuva Mahallesi ile tamamlandığını aktaran Erdost, "Çobanlarımızın aktif kullandıkları yayla ve mera alanlarında haritalandırmak için konumlandırma çalışmalarımızı bitirdik. Hayvanların otlatıldığı rotaları ve kullanılan ağılların konumlarını özel cihazlarımız ile alarak bilgisayarda işliyoruz. Bu, hayvancılığın korunarak gelecek nesillere aktarılması için iyi bir kaynak oluşturacak. Belediyemizin yapacağı yardım ve destekler için önemli bir veri havuzu oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda çoban haritası çalışmalarımızı diğer ilçelerimizin yaylalarına da taşıyacağız" diye konuştu.

"Yanımızda olan Muhittin Başkan'ımıza teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden memnun kaldıklarını belirten Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ise "Büyükşehir Belediyemizin mineralli taş desteği için çobanlarımızın taleplerini alarak ilettik. Ekipler mahallemize gelerek hibe desteklerini gerçekleştiriyor. Sağ olsunlar yaylalarımızda çobanlarımıza yem desteği ile veterinerlik hizmetleri de sağlıyorlar. Mahallemizin 1300 rakımlı Ören Yaylamızda çobanlarımızı aradılar buldular ve güzel bir hizmet sundular. Mahallemiz adına her alanda desteklerini bizden esirgemeyen, yanımızda olan Muhittin Başkan'ımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık mineralli taşları kullanacağız"

Hayvancılığa verilen desteklerin önemli olduğunu söyleyen üretici Kemal Yıldız, "Biz yıllarca geçimimizi çiftçilik ve hayvancılıktan sağlıyoruz. Neye sahip olduysak bu hayvanların sayesinde olduk. Hayvancılığa böylesi destekler her zaman çok önemli. Biz bu zamana kadar normal tuz veriyorduk hayvanlarımıza, şimdi bu mineralli taşları kullanacağız. Sağ olsun var olsun Muhittin Başkanımız bu hizmetleri buraya kadar göndermiş" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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