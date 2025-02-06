Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Dereköy Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Dereköy Mahallesi'nde vatandaşların düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştirebileceği çok amaçlı salon projesini tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için projeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Dereköy Mahallesi'nde başladığı çok amaçlı salon projesini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan proje, bin 443 metrekare alan üzerinde 561 metrekare kapalı alana sahip. Salonun içerisinde mutfak, hazırlık odası ve tuvaletler de bulunuyor.

"Konforlu ve düzenli bir buluşma yerimiz yoktu"

Dereköy Mahallesi Muhtarı Nebi Büyükkeleş, "Başkanımıza mahallemizin ihtiyacını ilettik, söz verdi ve sağ olsun güzel bir şekilde yapıldı. Köyümüzün en acil ihtiyaçlarından biriydi, çünkü konforlu ve düzenli bir buluşma yerimiz yoktu. Salonun geniş bir alanı var, ısıtma ve soğutma sistemleri, mutfak ve tuvalet mevcut. Mahalle halkım adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Dışarıdan köyümüze gelen ziyaretçilerimiz için de zor oluyordu"

Dereköy sakini Alime Arslan ise "Köyümüzde daha önce böyle bir yer yoktu. Nişan, kına ve mevlit gibi toplantılarımızı açık alanda ve bakımsız bir yerde yapıyorduk. Dışarıdan köyümüze gelen ziyaretçilerimiz için de zor oluyordu. Ama şimdi Muhittin Böcek Başkanımız bize güzel bir salon yapıp hediye etti. Allah razı olsun" diye konuştu.