Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek

06.04.2026 11:53  Güncelleme: 13:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini artırmak amacıyla çiftçilere 5 bin aşılı fidan dağıtıyor. Fidanlar, Tarım Kampüsü seralarında ücretsiz üretiliyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini yaygınlaştırmak için fidan desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Tarım Kampüsü seralarında üretilen fidanlar, çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Alanya Keçi Boynuzu Üreticileri Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı da üreticilere dağıtılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere fidan desteği sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir'in Döşemealtı Yağca Mahallesi'nde yer alan Tarım Kampüsü seralarında üretilen keçiboynuzu, dut, defne gibi çeşitli fidanlar talepte bulunan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.

Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretiminin yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Ürünün marka değerini korumak için Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanını çiftçilere dağıtacak.

Tarım Kampüsü'nde üretilip dağıtılan fidanlarla birlikte keçiboynuzu üretiminin Antalya'nın dört bir yapılması hedefleniyor.

"36 bin 500 adet aşılı fidanı toprakla buluşturduk"

Üreticilere sağlanan keçiboynuzu desteğine ilişkin bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gülnihal Temur, "İklim krizine dirençli, su isteği az olan keçiboynuzu bitkisi aşılı fidan desteklerimiz Büyükşehir olarak devam ediyor. Desteklerimiz üreticilerimizin verim alma sürecini kısaltarak ekonomik dönüşü hızlandırmaktadır. Keçiboynuzu Alanya ilçemizin coğrafi işaretli ürünüdür. Bu ürünün marka değerini korumak için hayati bir adımdır. Tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil bir gelecek inşası olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu güne 36 bin 500 adet aşılı fidanı Antalya'mızın topraklarıyla buluşturduk. Önümüzdeki süreçte 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanının da üreticilerimize dağıtılması planlanıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Advertisement
