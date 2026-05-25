Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Tarımsal hizmetler, çevre sağlığı, hayvan sağlığı, zabıta, mezarlık, itfaiye ve ASAT ekipleri 4 gün boyunca görev başında olacak.

Belediye, 6 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu, Yeşilbahçe ve Döşemealtı'ndaki noktalarda bayramın 1. ve 2. günlerinde veteriner kontrolünde kesim yapılacak. Serik, Kaş-Demre ve Akseki mezbahalarında da ücretsiz kesim gerçekleştirilecek.

Toplu ulaşım araçları (nostalji tramvayı, raylı sistem ve otobüsler) 27-30 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olacak. Hayvan yakalama timi, kurbanlığını kaçıran vatandaşlar için hazır bekleyecek. ASAT ekipleri su ve kanalizasyon arızalarına karşı 24 saat görevde olacak.

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecek, itfaiye ekipleri yangın ve acil durumlara karşı hazır bekleyecek. Kurban satış alanlarında ilaçlama çalışmaları yapılacak. Mezarlıklarda din görevlileri yardımcı olacak ve Kurşunlu Kent Mezarlığı'na ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.