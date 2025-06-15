Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım ve Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım ve Hayvancılığa Destek

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15.06.2025 15:25  Güncelleme: 16:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarım ve Hayvancılığa Destek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdürüyor. Beş yıl içinde 24 bin 572 hayvanın sağlık kontrolleri ve 5 bin 626 hayvanın paraziter ilaçlaması yapıldı. Üreticilere yönelik hibe ve destekler artarak devam ediyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma vizyonuyla tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri devam ediyor. Beş yılda toplam 24 bin 572 hayvanın sağlık kontrolü, 5 bin 626 hayvanın paraziter ilaçlaması ve 3 bin 606 büyükbaş hayvanın tırnak bakım ve kesimleri profesyonel ekip ve ekipmanlarla yerinde uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma vizyonu doğrultusunda tarım ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerini sürdürüyor.

Üreticilerin yıllık giderleri arasında yer alan veteriner hekim hizmetleri, hayvan yemi, silajlık mısır tohumu, hayvan sağlığı kontrolleri, parazit ilaçlama, büyükbaş hayvan tırnak bakım ve kesimi ile ilgili destek ve hibeler artarak devam ediyor.

Profesyonel ekip ve ekipmanlarla destek

Beş yılda toplam 24 bin 572 hayvanın sağlık kontrolü, 5 bin 626 hayvanın paraziter ilaçlaması ve 3 bin 606 büyükbaş hayvanın tırnak bakım ve kesimleri profesyonel ekip ve ekipmanlarla yerinde uygulandı. Küçükbaş hayvanların gelişimi ve sağlığı için de 4 bin adet mineralli yalama taşını çobanlara dağıtıldı. "Çoban Haritası Projesi" ile ise yayla hayvancılığı destekleniyor.

Elmalı Zümrütova Mahallesinde hayvancılık yapan Osman Aydın isimli vatandaş, birçok üreticinin desteklerle ayakta kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu meslek bize atalarımızdan miras. Üretim her geçen gün zorlaşsa da ayakta kalmaya, üretmeye devam ediyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bizlere bu doğrultuda elinden gelen desteği veriyor. Kimileri için küçük bir destek olabilir ama bizim için gerçekten büyük bir destek. Tırnak bakımı, hayvanların iç dış parazitleri ve yem destekleri bizlere bir can suyu oluyor. Daha büyük desteklerin yapılacağını da inanıyoruz. Herkes biliyor maliyetler günümüzde çok ağır. Şu an piyasada en düşük yem fiyatı 650 TL ama biz bunu belediyemizden daha iyi kalitelisini 500 TL'ye alabiliyoruz. Buğday ve silajlık mısır tohumu destekleri de alıyoruz bu desteklerle birçok üretici hayvancılığa devam ediyor çok memnunuz."

Hayvancılıkta maliyetlerin giderek arttığını belirten bir başka üretici Muzaffer Aydın ise şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizin indirimli hayvan yemi desteğinden faydalanıyorum. Büyükşehir Belediyemizin yemlerini yüzde 50 hibeye kadar daha uygun alabiliyoruz. Çevremizde maliyetlerden dolayı hayvancılığı bırakanlar var. Ama biz bırakmayacağız zor olsa da devam edeceğiz. Devletin süte verdiği fiyat değeri 17 TL, ancak tüccarların bizden 14 TL'ye alıyor. Bu da şu an üreticiyi kurtarmıyor. Bu şartlarda ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu sene içinde Büyükşehir Belediyemizin diğer hizmetleri için dilekçelerimizi verdik hayvanlarımızın tırnak bakımı ve parazit ilaçlarını yaptıracağız. Belediyemiz gelmese tırnak kesimlerini veterinerlere yaptırıyoruz, bizim için fazladan masraf oluyor bir sürü para istiyorlar."

Elmalı Akçaeniş Mahallesi'nde büyükbaş hayvanının tırnak kesimini yaptıran Müsade Çakar, "İneğimin tırnakları uzamıştı, bakımında zorlanıyordum, Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldiler ilgilendiler. Tek başıma bu ağır işleri yapmam zor oluyor. Tek başıma yaşayan bir kadın olarak yapabileceğim işler değil. Köy hayatında bu hayvanlarla geçimimi sağlıyorum. Faydalı bir hizmet Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım ve Hayvancılığa Destek - Son Dakika

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