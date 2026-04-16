Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Turizm Haftası'na Özel Sergi

16.04.2026 10:58  Güncelleme: 11:56
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Turizm Haftası’na özel “Minyatür ve Tezhip Sanatı ile Antalya Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Aynur Demir ve kursiyerlerinden oluşan eserlerin yer aldığı sergi, 20 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Turizm Haftası kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Minyatür ve Tezhip Sanatı ile Antalya Sergisi", sanatçı Aynur Demir ve kursiyerlerinin eserleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk sanatlarının zarif örneklerini bir araya getiren sergide, minyatür ve tezhip sanatının incelikli detayları, Antalya temasıyla harmanlanıyor. Büyük ilgi gören sergi, ziyaretçilere hem kültürel bir yolculuk hem de estetik bir deneyim sunuyor. 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak sergi, sanatseverleri Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ağırlamaya devam edecek.

Minyatür ve tezhip sanatı gelecek nesillere aktarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail Oskay, tarihin süzgecinden geçerek bugüne ulaşan tezhip ve minyatür sanatlarının büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Bu sanatların kadim mirasın en güzel örnekleri arasında yer aldığını vurgulayan Oskay, unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına belediye ve kamu olarak üzerlerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Bu sanatı öğrencilere sevdirmeye çalışıyorum

Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatçısı Aynur Demir, minyatür ve tezhip sanatında eğitimler verdiğini belirtti. Bu sanatı bugüne uyarlayarak gençlere sevdirmeyi amaçladığını söyleyen Demir, "Öğrencilerimle birlikte Antalya temalı eserler üretiyoruz. Çünkü Antalya'nın çok zengin bir tarihinin yanı sıra güçlü bir üretim altyapısı da var. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Eserlerimizin Antalya'nın tanıtımına katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

