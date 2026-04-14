Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Destekleriyle Kentte Arıcılık Yaygınlaşıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için eğitim ve hibe desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda arıcılık belgesi ile talepte bulunan üreticilere polen tuzaklı kovan dağıtıldı. İlk etapta beş merkez ilçeden 400 üreticiye bin 200 kovan teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda kentte arıcılığın yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz arıcılık kursları ile birlikte yüzlerce vatandaşı arıcılık ile tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, kovan destekleri ile de üretime teşvik ediyor. Etaplar halinde kovan dağıtımlarını sürdüren ekipler, ilk etapta beş merkez ilçeden 400 üreticiye kovanlarını teslim etti. Arıcılık belgesi ile talepte bulunan üreticilere dağıtımlar, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapıldı.

"Kovan dağıtımları devam edecek"

Arı kovanı desteğine ilişkin bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Atiye Püren Ceyhan Küçükokudan, "Arıcılık eğitimi alan kursiyerlerimizi ve vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla arı kovanı dağıtımlarımıza devam ediyoruz. İlk etapta merkez ilçelerimizden talepte bulunan üreticilerimize bin 200 adet polen tuzaklı arı kovanı dağıtımı yaptık. Doğu ve batı ilçelerimiz olmak üzere hafta boyunca diğer ilçelerimizde de dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir kurslarıile arıcılığa başladık"

Büyükşehir Belediyesi'nin kursları ile arıcılık yapmaya başladığını söyleyen Göz Doktoru Semra Coşkun, "Mesleğim çok farklı ancak amatör olarak arıcılıkla uğraşmaya başladım. Eşim ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği arıcılık kursuna gittik. Üç aylık kapsamlı bir eğitimin ardından arıcılık sertifikamızı almaya hak kazandık. Arıcılık yapan tanıdıklarımızın da destekleriyle arıcılık yapmaya başladık. Bugün de kovanlarımızı aldık. Özellikle kadınlar için güzel bir hizmet. Antalya gibi zengin bir bitki örtüsüne sahip bir yerde mutlaka her kadının arıcılıkla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Her yaştan insanı arıcılığa teşvik etmek lazım. Bu güzel proje için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Dağıtılan kovanlar oldukça kaliteli polen tuzaklı, en kullanışlı kovan"

Aksu ilçesinden gelerek kovanlarını teslim alan Burhan Narin ise "Büyükşehir Belediyemize bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Arıcılık çok maliyetli bir iş. Dışarıdan arıcılar çok kazanıyormuş algısı var ancak durum öyle değil. Arıcılık malzemeleri günümüzde çok pahalı. Bugün bir peteğin kilosu 350 TL, iyi bir polen tuzaklı kovanın fiyatı ise 2 bin TL'ye mal oluyor. Bunları sıraladığımız zaman getirisi kadar maliyeti de oldukça var. Dağıtılan kovanlar oldukça kaliteli polen tuzaklı, en kullanışlı kovan. Arılar için en sağlıklı malzemeden çam ağacından yapılmış. Belediyemize bu güzel destek için çok teşekkür ediyor. Böyle güzel çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.