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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri anmak amacıyla yapıldı. Toplantıda 175 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin istifaları sonucu yeni üyeler seçildi ve denetim komisyonu için gizli oylama yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
15.01.2024 - 17:08,
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri anmak amacıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı.

Toplantıda 175 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerinin siyah kurdele takarak katıldığı toplantıya AK Parti meclis üyeliğinden istifa eden Kemal Sarıyıldız'ın yerine Binnaz Büyükkurt, İyi Parti meclis üyeliğinden istifa eden Özcan Balcı yerine Mehmet Çetin meclis üyeliğine seçildi.

Toplantıda, denetim komisyonu için gizli oylama yapıldı, oylama sonucunda CHP adına Hasan Ali Acar ve Ali Polat, AK Parti'den Muhammet Ural ve Hasan Cumhur Göncü, MHP'den ise Avni Atay denetim komisyonuna seçildi.

Kaynak: AA

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