Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortak çalışmayla toplu taşımada görev yapan personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından, toplu taşıma araç sürücülerine narkotik eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen eğitime, 50 personel katıldı. Eğitime katılan personel, vatandaşların ve sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli yolculuk yapabilmesi hakkında bilgilendirildi.

Antalya Narkotik Şube polisi Şahin Demirkıran tarafından verilen eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı ve kullanımı, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, uyuşturucu madde kullanan kişilerdeki belirtiler ve uyuşturucu maddelerin kişilerdeki fiziksel ve sosyal etkileri anlatıldı.