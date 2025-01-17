Antalya Büyükşehir Belediyesi, Selden Zarar Gören Üreticilere Saman Desteği Sağladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Selden Zarar Gören Üreticilere Saman Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Selden Zarar Gören Üreticilere Saman Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Elmalı'da sel felaketi sonrası zarar gören hayvan üreticilerine 388 balya saman ve 50 balya yonca desteği gönderdi. Üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

17.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:39
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen saman ve yonca balyaları, Elmalı'da selden zarar gören üreticilere ulaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Yuva Mahallesi'nde yaşanan sel afetinden zarar gören hayvan üreticilerine saman desteği verdi. Ekipler, kırsal bölgelerdeki üreticilere yardım ulaştırarak üreticilerin hayvan yemi ihtiyacını giderdi. Afet yardımları kapsamında 388 balya saman, 50 balya yonca ücretsiz teslim edildi.

Elmalı Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, yaşanan afette can kaybı olmadığını ancak besihane ve evlerin sular altında kaldığını söyledi. Muhtar Demir, "Büyükşehir bizim yanımızda oldu. Yollarımızı temizlediler, açtılar. Besihanelerimize giren sular nedeniyle hayvancılarımızın saman ve yem zararı oldu. Büyükşehir ekipleri burada yemimizi samanımızı karşılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin saman desteğinden yararlanan Durmuş Güneş de Yuva Mahallesi'nde küçük çaplı hayvancılık yaptığını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen saman desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Güneş, "Burada kendimizi geçindirecek kadar hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle hayvan barınaklarımız su altında kaldı. Hayvan yemleri kullanılamaz hale geldi. Afetten birkaç gün sonra Büyükşehirden ekipler geldi ihtiyaçlarımızı sordular. Hasarları tespit ettiler. Bugün de saman ve yonca desteğinde bulundular. Bu destek bizim için çok önemli. Para ile almaya kalksak alamayacak, borçlanacaktık. Belediye ekipleri hiçbir ücret almadan kapımıza kadar getirip samanları teslim ettiler. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e bizleri düşündüğü ve destek olduğu için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Selden Zarar Gören Üreticilere Saman Desteği Sağladı - Son Dakika

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