Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te çıkan orman yangınına hızla müdahale etti

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Serik ilçesi Yumaklar mevkiinde çıkan organ yangınına kurumlarla yürütülen ortak çalışmayla hızla müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar mevkiinde orman yangını çıktı. Büyükşehir Belediyesi Gebiz itfaiye istasyonundaki tüm ekipler hemen yangın bölgesine yönlendirildi. Büyükşehir itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlarla iş birliğiyle hızla orman yangına müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 16'sı söndürme aracı, 3 iş makinası olmak üzere toplam 19 araç, 57 personeli alevlerle mücadele edildi. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonrasında Yumaklar mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı bölgede bulunurken, alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.