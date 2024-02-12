Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilekleri sunuldu ve 124 madde görüşülerek karara bağlandı.

12.02.2024 16:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıya meclis üyeleri, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı.

Toplantıda 124 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA

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