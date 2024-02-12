Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.