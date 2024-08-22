Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürücülere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürücülere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürücülere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşım ağında görev yapan sürücülere 'Trafik Güvenliği ve Güvenli Sürücülük' eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, hız sınırları ve toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

22.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:50
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu ulaşım ağında görev yapan sürücülere, 'Trafik Güvenliği ve Güvenli Sürücülük' eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu ulaşımda yolculuk hizmet kalitesi ve konforunu artırmak için eğitim çalışmalarını devam ettiriyor. Toplu taşımada görev yapacak yeni başlayan sürücülere yönelik güvenli sürüş, hız ve trafik kurallarına dönük eğitim düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eğitimi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Eğitmeni Erdinç Akban verdi. Eğitimde otobüs şoförlerine, genel trafik kuralları, hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar detaylı şekilde anlatıldı. Erdinç Akban, "Kamu adına hizmet vereceğiniz için vatandaşlar sizden güvenli bir yolculuk beklentisi içinde olacaklar. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için durak harici yolcu indirip bindirme, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmelisiniz bu konular çok önemlidir" dedi.

Eğitim programı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Amaç vatandaşın güvenliği ve memnuniyeti

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Taşıt Operasyon Sorumlusu Metin Uslu, sürücülere yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirterek, "Toplu taşıma araçlarında görevli şoförlerimizle ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve önerileri hassasiyetle değerlendiriyor, yolcularımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması amacıyla göreve yeni başlayacak personellerimize Antalya Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bir eğitim düzenledik" diye konuştu.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Düzenleme Sorumlusu Aliye Gumcu da "Vatandaşların can güvenliği en önemli önceliğimizdir, onları sevdiklerine ulaştırmayı önemsiyoruz kısacası sevgi taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürücülere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika

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