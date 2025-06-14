Antalya\'da 1.25 Milyar TL\'lik İçmesuyu Tesisi Projesi Başladı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Antalya İçmesuyu Tesisi Projesi kapsamında hayata geçirdiği 1 milyar 250 milyon TL'lik projesi, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi'nde 10 bin metreküp su deposu ve 4,1 MVA (Megavolt amper) kurulu güç kapasiteli su üretim tesisi inşaatı ile başladı.

ASAT Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapı sistemlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kuzey Antalya İçmesuyu Tesisi Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL olan proje, Dünya Bankası finansmanıyla ve ALDAŞ müşavirliğinde yürütülüyor. Proje, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi'nde 10 bin metreküp su deposu ve 4,1 MVA (Megavolt amper) kurulu güç kapasiteli su üretim tesisi inşaatı ile başladı.

3,5 kilometre yağmursuyu ve drenaj hattı inşa ediliyor

ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, kuyu bölgesine yaklaşık 11 kilometre su toplama hattı ve 3,5 kilometre yağmursuyu ve drenaj hattı inşa ediliyor. Ayrıca tesis içi ulaşım yolları, çevre koruma duvarı, peyzaj düzenlemeleri, kuyu başı binaları, klorlama ve idari binaların yapımı da projeye dahil. Elektromekanik ekipmanların temin ve montajı ile birlikte yaklaşık bin 750 metre uzunluğunda bin 400 mm çelik boru döşenmesi de proje kapsamında gerçekleştirilecek.

5 bin 498 metrelik içme suyu hattı tamamlandı

Kuzey Antalya İçmesuyu Tesisi Projesi sözleşmesi kapsamında 10 bin metreküplük depo haznesine ait betonarme imalatlar devam ederken, idari bina ve klor binasına ait betonarme imalatlar tamamlandı. Yağmursuyu ve drenaj hatlarının 2,5 kilometresi tamamlanmış olup, tesis içi ulaşım yollarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Ayrıca, kuyulardan su toplama hatlarının 9 kilometrelik, bin 400 mm çapındaki çelik boru içmesuyu hattının 1,6 kilometrelik kısmı da tamamlandı. Projenin bir diğer ayağı olan Kuzey Antalya İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi kapsamında ise Kepez ilçesinin Çankaya ve Başköy mahallelerinde 3 ayrı ekip ile çalışmalar devam ederken, 23 bin 190 metrelik hattın 5 bin 498 metrelik içme suyu hattı imalatı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle birlikte kentin su altyapısını güçlendirerek, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmeyi hedefliyor. Ayrıca, su kayıplarını en aza indirmek ve arızalara hızlı müdahale sağlamak amacıyla teknolojik altyapısını da güçlendirmeye devam ediyor.