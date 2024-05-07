Antalya\'da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli İ.Ç'nin kent dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Antalya'da piyasaya süreceği belirlendi.

Ekiplerin şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 10 tabanca ile silahlara ait 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.