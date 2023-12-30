 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da 112'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 112'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız çıktı

Antalya'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız ihbar olarak kaydedildi. İhbarlar arasında kedilerin doğum yapması, araçların uydudan kapatılması gibi gereksiz çağrılar da bulunuyor. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, vatandaşları gereksiz aramalar yapmamaları konusunda uyardı.

Antalya\'da 112\'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62\'si asılsız çıktı
30.12.2023 - 23:51,
Abone Ol

Antalya'da 112'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız çıktı

"Kedim doğum yaptı, acı çekiyor acil ambulans istiyorum"

"Sıfır aracım uydudan kapatıldı açılmasını talep ediyorum"

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak:

"Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar, yine kırmızı ışıkta yaya yolunda meditasyon yapanlar var"

ANTALYA - Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'isi asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, "Bu gereksiz aramalar arasında genelde, 'Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar, yine kırmızı ışıkta yaya yolunda meditasyon yapanlar var, kedim doğum yaptı çok acı çekiyor, ambulans istiyorum, sınav döneminde kedi köpek sesleri duyuyoruz, sıfır aracının uydudan kapatıldığını açılmasını talep ediyorum' gibi ihbarlar alıyoruz" dedi. Öte yandan, Manavgat ilçesinden bir ihbar alan ekipler, uzun süre yangın aradı. İncelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de acil durumlarda ihbarda bulunmak için sağlık, emniyet, yangın, güvenlik gibi konularda ayrı ayrı numara kullanılmasına son verilmişti. Bu kapsamda tüm çağrılar artık 112 bünyesinde toplanıyor ve tüm acil ihbarlar 112 üzerinden alınıyor. Yeni Nesil 112 sistemi ile vatandaşların tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay yerine ya da acil durumdaki kişilere ulaşmak kolaylaşırken, arayan kişinin nokta olarak adresinin sistemde görünmesi ile de ekiplerin işlerini hızlandırıyor. Jandarma, emniyet, sağlık, orman, itfaiye ve AFAD olmak üzere toplam 7 kurumun koordineli olarak hizmet verdiği Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 300'den fazla personelle vatandaşlara hizmet veriyor.

2009 yılında başlayan hizmet kapsamında gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alınıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor. İhbarın niteliğine göre de ilgili kurum ekipleri yönlendirerek olaylar çözüme kavuşturuluyor.

3,5 milyon çağrı alındı yüzde 62 gereksiz

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2023 yılında 3,5 milyon çağrı aldıklarını ifade ederek, "Bu çağrıların yüzde 38'i gerekli, yüzde 62'isi ise asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Gelen çağrıların yüzde 51'i emniyete, yüzde 34'u sağlığa, yüzde 8'i jandarma, yüzde 4,5 itfaiyeye duştu. 112 Acil Çağrı merkezi 24 saat vatandaşımıza hizmet veriyor. 350 personelimiz var. 112'yi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın aramaları ilk olarak bizim arkadaşlarımıza düşüyor, çalışanlarımız bu aramaların gerekli mi gereksiz mi olduğuna bakıyorlar. Adreslerini tespit ediyorlar, olayın tanımını öğreniyorlar. 30 saniye içerisinde diğer kurumlara aktarılıyor, diğer kurum arkadaşlarımız da 60 saniye içerisinde sahadaki personele bildiriyor" dedi.

"Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar"

Vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarında sakin olmaya davet eden Koçak, "Adresin tam olarak verilmesi gerekir. Bizi en çok gereksiz aramalar yoruyor. Bu gereksiz aramalar arasında genelde, 'Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar, yine kırmızı ışıkta yaya yolunda meditasyon yapanlar var, kedim doğum yaptı çok acı çekiyor, ambulans istiyorum, sınav döneminde kedi köpek sesleri duyuyoruz, sıfır aracının uydudan kapatıldığını açılmasını talep ediyorum' gibi ihbarlar alıyoruz. 112 acil bir durumda aranması gerekir. Bunlar dışında bizi gereksiz yere aradıkları zaman ihtiyaç olan vatandaşlarımıza daha geç ulaşabiliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çocukların bizimle dalga geçmesinden tutun, akli dengesi bozuk insanlar arıyor"

5 yıldır 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Abdürrahim Hacıoğlu ise şu sözlere yer verdi: "Yaz aylarına göre şuanda rahat bir dönemdeyiz. Yazın nüfus artınca bizim de yoğunluğumuz artıyor. Gereksiz çağrılar alıyoruz. Çocukların bizimle dalga geçmesinden tutun, akli dengesi bozuk insanlar arıyor. İnsanlar bilmedikleri şeyler için bizi arıyorlar, bilmedikleri numaraları öğrenmek için arıyorlar. Bunlar ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. O esnada kaza geçiren ve yardım bekleyen insanlar oluyor. Sırf bu yüzden o kazada yaralanan kişiye 5 dakika daha ambulans genç ulaşıyor. İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerekir, gereksiz yere 112 aramalarının önüne geçilmeli."

Yangın ihbarı asılsız, arayan numara yurt dışı çıktı

Öte yandan, Manavgat ilçesinde bir evde yangın çıktığı ihbarını çıkan ekipler, uzun süre yangın aradı. İncelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam 112 Acil çağrı Merkezi'ne gelen Kavaklı Mahallesi 6560 Sokak'ta ev yangını ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle 112 sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Söz konusu adrese giden ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirlerken uzun süre bölgede yangın aradı. Bölgeyi tamamen tarayan ve yangına rastlayamayan ekipler, ihbarı yapan telefon numarasını istediklerinde, yurt dışından bir numara olduğunu ve ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Koçak, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 112'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız çıktı - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 112'ye gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement