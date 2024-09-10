Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 140 Kişi Yakalandı

Güncel

Antalya'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giymiş 140 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ya da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

Bu kişilerden, hükümlü olanların adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildiği, diğerlerinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.