Antalya'da 1700 yıllık Roma Hamamı kent merkezinde ayakta duruyor - Son Dakika
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Antalya'da 1700 yıllık Roma Hamamı kent merkezinde ayakta duruyor

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde milattan sonra 3'üncü yüzyılda inşa edilen Roma Hamamı, yaklaşık 1700 yıldır ayakta. 2009'daki kazılarda yapının güneybatı bölümü ortaya çıkarıldı; hamam, tellerle korunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, kent merkezinin tam ortasındaki yaklaşık 1700 yıllık Roma Hamamı, yüzyıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaştı. Milattan sonra 3'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen tarihi yapı, bugün çevresi tellerle çevrili şekilde varlığını sürdürüyor.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde bulunan Roma Hamamı'nın geçmişi, milattan sonra 3'üncü yüzyıla uzanıyor. Halk arasında 'Kara Kilise' veya 'Osmanlı Harabesi' olarak da bilinen yapı, 1998 yılında 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edildi. Yapının bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında kazı ve sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Kazılarda yapının daha önce bilinmeyen güneybatı bölümü ortaya çıkarılırken, kalıntının Geç Roma Dönemi'nde bir hamam kompleksi olarak inşa edildiği belirlendi. Yapının milattan sonra 6'ncı yüzyılda geçirdiği yangının ardından 14'üncü yüzyıla kadar yapısal ve işlevsel değişikliklere uğradığı tespit edildi. Roma hamam mimarisinin özelliklerini taşıyan yapı; soyunma odası, soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve spor alanı olarak kullanılan bölümlerden oluşuyor. Hamamın sıcak ve ılık bölümlerinde, taban altından ve duvarların içerisinden sıcak hava dolaşımını sağlayan 'hypocaustum' adı verilen ısıtma sisteminin bulunduğu belirlendi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE TELLERİN ARDINDA

Antalya'nın günümüzde yoğun yapılaşmanın bulunduğu kent merkezinde yer alan tarihi hamam, yaklaşık 1700 yıldır bulunduğu bölgede ayakta kalmayı sürdürüyor. Çevresi tellerle çevrili olan yapı, kent yaşamının içerisinde geçmişten günümüze ulaşan tarihi kalıntılarıyla dikkati çekiyor. Yapının ayakta kalan duvarları ve farklı bölümleri, Roma Dönemi'nin hamam mimarisine ilişkin izleri taşıyor.

YÜZYILLARIN TAHRİBATINA RAĞMEN AYAKTA

Yangın ve çeşitli dönemlerde geçirdiği değişikliklere rağmen günümüze ulaşan Roma Hamamı, aradan geçen 1700 yıla rağmen Antalya'nın merkezinde varlığını sürdürüyor. 2009 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarıyla kapsamı ve mimari özellikleri daha iyi ortaya çıkarılan tarihi yapı, bugün tellerin ardında korunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Haber: İrem BAŞDAŞ- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 1700 yıllık Roma Hamamı kent merkezinde ayakta duruyor - Son Dakika

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